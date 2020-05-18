شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد.. تبدأ 21 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019، بالمواعيد الجديدة.

وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.

وأكد الدكتور طارق شوقى أنه سيتم تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وكانت الوزارة قد أعلنت اتخاذها عدة قرارات اليوم، خلال مؤتمر مجلس الوزراء، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب:

- تعقد امتحانات الثانوية العامة يوم 21 يونيو 2020، بدلا من 7 يونيو 2020، بعد التأكد من اكتمال كل إجراءات التعقيم وتطهير اللجان قبل بدء الامتحانات.

- الإعلان عن جداول امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية خلال 48 ساعة.

- توفير الكواشف الحرارية وتوزيع كمامات على الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية.

- زيادة عدد المقرات الامتحانية للطلاب على أن يكون داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب.

- تعقد امتحانات الثانوية العامة بدءًا من الساعة 10 صباحًا.

- تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان الامتحانية في طابور على أن يكون هناك مسافة بين كل طالب تقدر بـ2 متر.

- إجراء المسح الحرارى لجميع الطلاب قبل دخول مقرات اللجان الامتحانية وتوزيع الكمامات.

Advertisements

- تعقيم لجان سير الامتحانات بصفة يومية بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان.

- التحرك للأدوار الساعة 8:30 صباحًا وفقًا للوحات إرشادية والملاحظ يتأكد من ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين.

- حال عدم الملائمة الصحية وارتفاع درجة الحرارة سيتم طلب سيارة الإسعاف للطالب داخل اللجان الامتحانية والتحرك للمستشفى المختص وإثبات ذلك في تقرير رسمي ويثبت في محضر اللجنة ويتم تأجيل الامتحان له للدور الثاني بنفس الدرجة الفعلية.

- تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثانى حال وجود لجنة سير الامتحان في منطقة حجر صحي في أي منطقة في مصر بنفس الدرجة الفعلية.

- حال حدوث اشتباه لأحد الطلاب أثناء سير الامتحان يعرض الأمر على المسئول الصحي لتحديد خروجه أو بقائه، وحال الخروج ينقل بسيارة إسعاف لتحديد حصول الطالب على الدرجة الفعلية وفقًا لتقرير المستشفى.

- الطالب الذي سيتأخر عن الحضور لمقر اللجنة الامتحانية حتى الساعة 9 صباحًا يعتبر غائب لأنه يجب أن يكون هناك وقت كافي للكشف عن المحمول وإتمام إجراءات التعقيم.

- الطالب الذى سيغيب عن أداء الامتحان نظرًا لظروف قهرية مثل "تواجده في الحجر الصحي- إصابة" سيتم تأجيل له الامتحان للدور الثانى بنفس درجة امتحان الدور الأول، ويسمح لهم في حالة الرسوب في مادة أو مادتين في دخول دور ثاني يحدد موعده لاحقًا.

- هناك تعاون وثيق مع وزارة الصحة والداخلية والتنمية المحلية خلال فترة عقد الامتحانات.

- يستطيع الطالب أو أولياء الأمور الذين يخشون دخول الامتحان هذا العام طلب تأجيل عقد الامتحان للطالب للعام المقبل على أن يعامل معاملة أداء الامتحان للمرة الأولى.

- مدارس STEM تخضع لكل إجراءات الثانوية العامة وسيتم تطبيق كافة الإجراءات عليهم أيضًا.

- سيستمر التشعيب الحالى لطلبة الصف الثانيى الثانوى للعام المقبل، وذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التى نمر بها حاليًا.