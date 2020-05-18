"متحدث الوزراء": "الدولة المصرية لن تغامر بصحة الطلاب ولو بنصف فى المائة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، جميع طلاب الثانوية العامة والدبلومات، بشأن الامتحانات، موضحاً أن الدولة المصرية التى بذلت جهوداً كبرى منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن لن تغامر بصحتهم، وتابع: "الدولة المصرية لن تغامر بنصف فى المائة بسلامة وصحة الطلاب".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الإجراءات الطبية والاحترازية فى اللجان، ستكون على أعلى مستوى، حفاظاً على صحة ومستقبل الطلاب، لافتاً إلى قرار إجراء الامتحانات سبقه اجتماعات مكثفة من قبل لجان متخصصة من وزارتى الصحة والتربية والتعليم، وغيرها من مؤسسات الدولة تبحث فى المقام الأول الحفاظ على أبنائنا خلال الامتحانات.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن إعلان رئيس الحكومة عن امتحانات الثانوية العامة، يبرز حجم الاهتمام بهذا الأمر.

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وأكد أن كافة الشواطئ العامة ستكون معطلة خلال الفترة المقبلة، باستثناء الفنادق التى قامت بتوفيق أوضاعها والتزمت بقرار رئيس الوزراء وبالإجراءات الطبية والاحترازية للعمل بطاقة الـ25%، وتطل على شواطئ.

وأضاف "سعد": لن نسمح لفيروس كورونا أن يعطل حياتنا بل سنتعايش فى ظله ونتبع كافة الإجراءات الطبية، موضحاً أن أزمة كورونا ستنتهى عندما يصل العالم إلى علاج أو مصل له.

وأشار "متحدث الوزراء"، إلى أن رئيس الوزراء يتابع على مدار الساعة كل مستجد فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا، وتابع: "مش بينام.. ولكن يجد متنفساً من الضغط العصبى هذا عندما يعلم أن المواطنين يشعرون بالإجراءات التى تقوم بها الدولة المصرية".

وأكد "سعد"، أنه فى 15 يونيو المقبل ستعلن الدولة المصرية شروط العودة إلى الحياة تدريجياً ومنها الأندية الرياضية، وتابع: "وهذا يفتح بابا وأملا لعودة الدورى المصرى".