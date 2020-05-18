شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: من يصلى العيد فى المنزل له أجر الجماعة كاملاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف أن صلاة العيد سنة، وبعد قرارات الحكومة ستكون صلاة العيد من مسجد السيدة نفيسة بعدد معين، بالإضافة إلى الإمام، مشيرا إلى أنه ستجرى إذاعتها فى القنوات التليفزيونية، مؤكدا أن من يصلى صلاة العيد فى المنازل سيؤجر على ذلك.

وتابع طايع، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc المذاع على قناة إكسترا نيوز والذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، قائلا أنه فى حالة العذر سيكون أجر من يصلى فى المنازل كاملا، مشيرا إلى أن مكبرات الصوت بالمساجد ستنقل تكبيرات صلاة العيد.

من جانب آخر، كان الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف قال: إننا لا ننكر عاطفة المصريين وعلاقتهم بمساجد الله سبحانه وتعالى، ولكن جائحة كورونا، التى لم تحدث فى القرن الحالى إلا مرة واحدة فى الخمسينيات أجبرت الدولة على اتخاذ إجراءات وقائية وطبية من أجل الحفاظ على صحة المصريين، وعليه اتفقت المؤسسات الدينية من وزارة الأوقاف وشيخ الأزهر ودار الإفتاء اتفقوا على أن عدم الصلاة بالمساجد من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف وأضاف طايع أن الدولة اتخذت إجراءات وقائية تهدف إلى حماية صحة المصريين، وقرار المؤسسات الدينية بمصر، نابع من واجب وطنى وشرعى ودينى يحتم علينا الالتزام به حفاظًا على المواطنين، وتابع: "لسنا فرحين بهذا ولكن علينا الالتزام من أجل المصريين".