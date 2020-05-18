شكرا لقرائتكم خبر عن ضد مجهول.. سرقة أشهر محلات المجوهرات والألماس فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى عالم الجريمة لا توجد جريمة كاملة، نظرية ثابتة لا تتغير بمرور الزمان، ولكن لكل قاعدة شواذ ، فهناك جرائم قتل خرقت تلك النظرية وقيدت ضد مجهول، ومرت سنوات على ارتكابها، ولم يستدل على الجاني، سواء كان أبطالها سياسيين وفنانين وشخصيات عامة أو مواطنين عاديين، ولكن ظلت تفاصيلها لغزًا حير رجال الشرطة، ودفعتهم في أغلب الحالات إلى حفظ القضية تحت مسمى "ضد مجهول"، وفى الحلقة الرابعة والعشرون من ضد مجهول نستعرض تفاصيل سرقة أشهر محلات المجوهرات والألماس فى العالم.

الزمان: 2008 المكان: باريس الواقعة:"سرقة أشهر محلات المجوهرات والألماس فى العالم"

فى هذه الجريمة الأبطال هم عصابة مجهولة الهوية، لم يستدل عليها حتى الآن، أقدمت على سرقة أكبر محلات المجوهرات بالعاصمة الفرنسية "باريس".

تعود لتفاصيل الواقعة، لعام 2008 بعد أن قام 4 أشخاص بالسطو على أحد أكبر محلات المجوهرات والألماس فى العالم فى باريس، والغريب أن عملية السطو لم تكن تحت ستار الليل أو بطريقة غير مفهومة، بل نفذت بمنتهى الجرأة والإحكام فى وضح النهار، وأثناء استقبال المحل أو المعرض لزبائنه بشكل اعتيادى، استولت العصابة على مجوهرات تبلغ قيمتها أكثر من 108 ملايين دولار، وقامت قبل مغادرتها بإعطاء بعض هذه المجوهرات لبعض الزبائن فى المعرض، الأمر الذى لم تستطع الشرطة الفرنسية تفسيره، وبالرغم من الأمن للمجوهرات المعروف أكثرها، إلا أنهم لم ينجحوا بالوصول لأى خيط يقودهم للفاعلين حتى يومنا هذا.