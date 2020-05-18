شكرا لقرائتكم خبر عن الجسر الجوى المصرى يسير 4 رحلات لعودة عالقين مصريين من السعودية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير وزارة الطيران المدنى، اليوم الاثنين، 4 رحلات طيران استثنائية إلى المملكة العربية السعودية، لإعادة المصريين العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة إن الشركة الوطنية مصر للطيران تسير اليوم الاثنين رحلتين أحدهما إلى مدينة جدة والأخرى إلى الرياض، وأيضا تسير شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى، رحلتين لنفس الوجهات لإعادة العالقين هناك بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تعود الرحلات الأربعة إلى مطار القاهرة الدولى.

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ومن المقرر أن تجرى سلطة مطار القاهرة الدولى، فحصا طبيا على جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحى المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى قد أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.