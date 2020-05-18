شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ساعات.. مطار مرسى علم يستقبل 325 عالقا مصريا قادما من واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مطار مرسى علم الدولى، خلال ساعات، رحلة طيران استثنائية تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، قادمة من مدينة واشنطن الأمريكية، على متنها نحو 325 مصريا من العالقين فى أمريكا، منذ تعليق رحلات الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تجرى سلطات مطار مرسى علم الدولى المتمثلة فى إدارة الحجر الصحى، فحصا طبيا على جميع ركاب الرحلة رقم ms982، القادمين من واشنطن، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحى المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

كانت سلطة الطيران المدنى أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى.

واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.