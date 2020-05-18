شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومى بكورونا: 510 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

وزيرة الصحة: نزل الشباب استقبلت 6 آلاف من المصريين العالقين بالخارج

الصحة: تعافى 3172 حالة مصابة بكورونا فى مستشفيات العزل

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومى بكورونا : 510 حالة

الصحة: منع الدخول لمنشآت الوزارة الطبية والادارية بدون ارتداء كمامة

التضامن : غدا بدء صرف مساعدات برنامج "تكافل" لـ 2 مليون أسرة

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الكهرباء توقع عقدا لتوسعة محطة محولات الكوم الأحمر بتكلفة 148 مليون جنيه

الزراعة: صادرات الخضر والفاكهة تتخطى 2.9 مليون طن والبرتقال بالمركز الأول

السكة الحديد تبدأ اليوم طرح تذاكر القطارات الإضافية للعيد للحجز

القوى العاملة: الكويت تسمح للعمالة الوافدة بتجديد الإقامات المنتهية

التعليم العالى: انضمام معهد البحوث الفلكية لمواقع التراث العالمية باليونسكو

الأثار: الكشف عن مقبرة فريدة ترجع للعصر الصاوى فى منطقة البهنسا