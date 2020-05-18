محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بمراعاة المسافات الآمنة بينهم خلال تواجدهم في قاعة المجلس، حماية من فيروس كورونا.
وقال عبدالعال: "أي نائب يشعر بأي أعراض عليه أن يلتزم مسكنه"، مؤكدًا ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات كما يجب: "زى ما الكتاب بيقول".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، والتي تعد أول جلسة عامة يعقدها المجلس عقب إعلان إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالعال للنواب: من يشعر بأعراض "كورونا" يلتزم مسكنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.