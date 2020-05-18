​عبدالعال للنواب: من يشعر بأعراض "كورونا" يلتزم مسكنه

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بمراعاة المسافات الآمنة بينهم خلال تواجدهم في قاعة المجلس، حماية من فيروس كورونا.

وقال عبدالعال: "أي نائب يشعر بأي أعراض عليه أن يلتزم مسكنه"، مؤكدًا ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات كما يجب: "زى ما الكتاب بيقول".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، والتي تعد أول جلسة عامة يعقدها المجلس عقب إعلان إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا.

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