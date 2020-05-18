مياه القاهرة: قطع الخدمة عن 8 مناطق بسبب كسر مفاجئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرًا لحدوث كسر مفاجىء بخط الصرف الصحي قطر 800 مم بشارع أبوبكر الصديق، بسبب أعمال وإنشاءات الكباري، الأمر الذي ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (ميدان المحكمة - الميرلاند - الألف مسكن - ابن الحكم - شارع سليم - شارع طومان - مساكن الحلمية - ترعة الجبل).

وأضافت الشركة في بيان اليوم الأحد، أنها إذ تأسف لهذا العطل الخارج عن إرادتها، وتعمل على إعادة تشغيل الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وأشارت الشركة، إلى أنها تقوم حاليًا بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.