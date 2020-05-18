​تفويض "مكتب النواب" لتحديد موعد نظر 28 طلب مناقشة عامة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موافة أعضاء البرلمان على تفويض هيئة مكتب المجلس، لتحديد موعد مناقشة 28 طلب مناقشة مقدمة من النواب، يطالبون فيها توضيح الحكومة لسياستها نحو عدد من الموضوعات المختلفة.
وتضمنت مناقشات النواب طلبات بشأن سياسة الحكومة في تحسين الخدمة في المدن الجامعية، وسياسات وزارة الأوقاف في ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي ومباني الأوقاف، ومناقشة توسعة معالجة الصرف الصحي.
كما تضمنت المناقشات، معرفة سياسة الحكومة في توزيع الأطباء وأطقم التمريض توزيعًا جغرافيًا،
وتزوويد مستشفيات الصحة بحضانات، إلى جانب التعرف على خطة الحكومة للحد من الزيادة السكانية وتوسيع الأحوزة العمرانية، فضلًا عن مناقشة سياسات الحكومة في إنتاج وتوزيع الأسمدة الزراعية.
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