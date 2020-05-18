الداخلية: ضبط 5895 شخصًا خالف "الحظر" في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية.
وجاءت جهود الأجهزة الأمنية على النحو التالي:
- ضبط 5895 شخص مخالف لقرار حظر المواطنين.
- ضبط 1817 سيارة مخالفة.
- ضبط 151 دراجة نارية مخالفة.
- ضبط 238 مركبة "توك توك" مخالفة.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
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