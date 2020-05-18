الداخلية: ضبط 5895 شخصًا خالف "الحظر" في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية.

وجاءت جهود الأجهزة الأمنية على النحو التالي:

- ضبط 5895 شخص مخالف لقرار حظر المواطنين.

- ضبط 1817 سيارة مخالفة.

- ضبط 151 دراجة نارية مخالفة.

- ضبط 238 مركبة "توك توك" مخالفة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.