الداخلية تضبط ٥٨٩٥ شخصا مخالفا لحظر التجوال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 5 آلاف و895 شخصا مخالفا لقرار حظر تحرك المواطنين. وشملت الجهود خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 1817 سيارة، و151 دراجة نارية و238 مركبة "توك توك" مخالفة في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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