المرور تغلق طريق قنا المؤدي إلى سفاجا والأقصر بسبب السيول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق طريق "قنا / سفاجا" حفاظًا على سلامة قائدي السيارات من السيول. وأغلقت الإدارة كذلك طريق "قنا/ الأقصر" بسبب السيول. وأهابت الإدارة بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

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