نشرة الحوادث.. لغز "جثة العياط" ومحاكمة متهمي محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

لغز العثور على جثة شاب متحللة في العياط

كشفت معاينة أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات العثور على جثة شاب متحللة بمركز العياط جنوب المحافظة.

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5 إجراءات لمحكمة النقض قبل عودة العمل بعد عيد الفطر

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والإحترازية قبل وأثناء بداية العمل بالمحكمة عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

إخلاء سبيل لينا عطا الله رئيس تحرير "مدى مصر" بكفالة 2000 جنيه

أمرت نيابة المعادي، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل الصحفية لينا عطا الله، رئيس تحرير موقع "مدى مصر" بكفالة 2000 جنيه.

مد أجل النطق بالحكم على المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، مد أجل النطق بالحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية".

"الأموال العامة": ضبط تحويلات مالية غير مشروعة بقيمة 13 مليون جنيه

تواصل الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، في مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.