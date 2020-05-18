مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": وفاة سيدة في حادث أتوبيس.. ومصرع 4 أطفال

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": وفاة سيدة في حادث أتوبيس.. ومصرع 4 أطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث أبرز تلك الأخبار:

لقت سيدة مصرعها، منذ قليل، في حادث اصطدام أتوبيس تابع لهيئة النقل العام بسيارة ملاكي، ما أسفر عن وقوع ضحايا من مستقلي السيارة الملاكي، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف، وأخطر مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة ووقوع مصابين، أمام البنك الأهلي بشارع بورسعيد، بمنطقة السيدة زينب.

اصطدم أتوبيس تابع لهيئة النقل العام بسيارة ملاكي، ما أسفر عن وقوع ضحايا من مستقلي السيارة الملاكي، وجري نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف، وأخطر مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة ووقوع مصابين، أمام البنك الأهلي بشارع بورسعيد، بمنطقة السيدة زينب

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لقي 4 أطفال مصرعهم بعد أن صدمتهم سيارة بمركز أبنوب وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي.

وتبلغ لمركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط من المستشفى المركزي بوصول (4 جثث نتيجة وقوع حادث سيارة)، وبالفحص تبين قيام (طالب – مقيم دائرة المركز) باستقلال سيارة والده وقيادتها واصطدامه بهم مما أدى إلى وفاتهم.

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، تحديد جلسة 6 يونيو لاستئناف نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 130 لسنة 2009 الصادر بتعديل القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي.

وأقيمت الدعوى رقم 188 لسنة 35 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 130 لسنة 2009 الصادر بتعديل القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي.

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية، الفقرة الثانية من المادة 192 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، لجلسة 6 يونيو المقبل.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 65 لسنة 38 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 192 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 والمضاف بقرار شيخ الأزهر رقم 52 لسنة 2014 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 117 في 24 مايو 2014.