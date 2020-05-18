أخبار مصر | رئيس الوزارء يتفقد أعمال تطوير ميدان ومتحف التحرير (صور)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزارء يتفقد أعمال تطوير ميدان ومتحف التحرير (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، الأعمال النهائية لمشروع تطوير ميدان التحرير، حيث تفقد أعمال تطوير المتحف المصري، أعمال التطوير التي شهدها الميدان فى صورتها النهائية.

ورافقه في جولته الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

وتضمنت أعمال تطوير المتحف المصري في التحرير، رفع كفاءة حديقة المتحف والنافورة المقامة بمقدمته، وكذا أعمال الإضاءة التي تم تنفيذها لواجهاته، وشملت أسواره الخارجية والحديقة الخاصة به، وتمت الإشارة إلى أن تلك الاعمال تمت بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام.

وأشار مدبولي خلال جولته في الميدان، إلى أن الدولة تسعى من خلال ما تم تنفيذه من أعمال إلى إبراز ما تمتلكه حضارة مصر العريقة من كنوز فريدة، هذا إلى جانب التأكيد على أهمية الوصول بالميدان إلى أبهى صورة له، وتجميل الميدان، ليكون مزارًا جديدًا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة.

وتابع ما تم تنفيذه من أعمال الإضاءة لكافة المباني المطلة على الميدان، مشددًا على ضرورة وجود شركة متخصصة لصيانة كافة اعمال التطوير التى تم تنفيذها فى أرجاء الميدان، بما يضمن الحفاظ عليها، واستمرار ظهوره فى أبهى صوره.

Advertisements