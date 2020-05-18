أخبار مصر | بالأرقام.. تبرعات رجال الأعمال والشخصيات المهمة لعلاج غير القادرين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. تبرعات رجال الأعمال والشخصيات المهمة لعلاج غير القادرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق الإعلامي عمرو أديب، حملة لجمع تبرعات لعلاج غير القادرين بالمجان في مستشفى وادي النيل، معلنا تبرع رجل أعمال إماراتي بمبلغ ضخم يبلغ 15 مليون جنيه، فضلا عن عدد من رجال الأعمال والشخصيات البارزة.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "الحكاية"، مساء الأحد، إلى أن حجم التبرعات وصل إلى 23 مليون و650 ألف جنيه، منوها بأن من يتبرعوا بالحملة يرسلون له إيصالا بتحويل المبلغ، معقبا: "كل المتبرعين معروفين، وكل سنة بيتبرعوا".

وتبرع وليد ذكي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بمبلغ مليون و٥٠٠ ألف جنيه، وتبرع رجل الأعمال هشام طلعت بـ2 مليون جنيه، بجانب سيدة أعمال مصرية تبرعت بقيمة مليون جنيه، فضلا عن محمد المرشدي مؤسس معمار المرشدي الذي تبرع بمبلغ مليون و٢٠٠ الف، بجانب فاعل خير يعمل طبيب تبرع بقيمة مليون جنيه.

وكما تبرع د. خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد بقيمة ٥٠٠ ألف جنيه، بجانب الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية الذي تبرع بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه.

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