أخبار مصر | بالأرقام.. تبرعات رجال الأعمال والشخصيات المهمة لعلاج غير القادرين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. تبرعات رجال الأعمال والشخصيات المهمة لعلاج غير القادرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أطلق الإعلامي عمرو أديب، حملة لجمع تبرعات لعلاج غير القادرين بالمجان في مستشفى وادي النيل، معلنا تبرع رجل أعمال إماراتي بمبلغ ضخم يبلغ 15 مليون جنيه، فضلا عن عدد من رجال الأعمال والشخصيات البارزة.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "الحكاية"، مساء الأحد، إلى أن حجم التبرعات وصل إلى 23 مليون و650 ألف جنيه، منوها بأن من يتبرعوا بالحملة يرسلون له إيصالا بتحويل المبلغ، معقبا: "كل المتبرعين معروفين، وكل سنة بيتبرعوا".
وتبرع وليد ذكي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بمبلغ مليون و٥٠٠ ألف جنيه، وتبرع رجل الأعمال هشام طلعت بـ2 مليون جنيه، بجانب سيدة أعمال مصرية تبرعت بقيمة مليون جنيه، فضلا عن محمد المرشدي مؤسس معمار المرشدي الذي تبرع بمبلغ مليون و٢٠٠ الف، بجانب فاعل خير يعمل طبيب تبرع بقيمة مليون جنيه.
وكما تبرع د. خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد بقيمة ٥٠٠ ألف جنيه، بجانب الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية الذي تبرع بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه.
مستجدات أزمة كورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 222 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3172 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3742 حالة، من ضمنهم الـ 3172 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 12229 حالة من ضمنهم 3172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و630 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.