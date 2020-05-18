أخبار مصر | "مريض كورونا لازم ندعمه".. رسالة من الفنانين للشعب المصري (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر "مريض كورونا لازم ندعمه".. رسالة من الفنانين للشعب المصري (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مجموعة من الفنانين رسالة للشعب المصري، لدعم مريض فيروس كورونا وعدم التخلي عنه ووصمه بالمرض.

وحمل الفيديو الذي ظهر خلاله الفنانين والذي بثته وزارة الصحة والسكان، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عنوان "للمتضررين من فيروس كورونا والأطقم الطبية اللي بيحمونا.. إحنا معاكم".

وقال الفنان هاني رمزي، خلال الفيديو: "تخيل لو أنت مريض وجيرانك خايفين منك ومش عايزينك ترجع البيت خوف من العدوى"، وأضافت ناهد السباعي، "لو أنت مسافر أي بلد وأهل البلد دي عاملوك وحش وبيتنمروا عليك هيكون احساسك ايه".

وتابعت ريهام عبد الغفور، "لو أنت دكتور أو ممرض ومقضي يومك كله بتنقذ الناس"، وأكمل تامر حبيب، "وتيجي تروح بيتك تلاقي أهل منطقتك خايفين يدخلوك"، وأضاف محمد هنيدي، "الكلام صعب مش كده؟ بس للأسف ده حصل وبيحصل".

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وقال أسامة منير "مع انتشار الفيروس وعدم المعرفة وانتشار الإشاعات، تبدأ الناس التعامل مع المصاب بطريقة سيئة جدا لدرجة وصمه بإنه سبب من ضمن أسباب انتشار الفيروس"، واستكمل ميدو لاعب كرة القدم السابق، " أن ذلك نتيجته خوف الناس من الاعتراف بظهور اعراض المرض لديهم لعدم وصمهم".

وقالت هنا الزاهد، "وقتها المريض هيمتنع عن طلب العلاج ولما يجيي يتعالج هيكون وصل لمرحلة خطر اللي بتصعب العلاج وبتزود العبء على مقدمي الخدمة الصحية بدل ما نساعدهم ونراعيم، وقال حازم أمام، "المرض ده مبيفرقش بين غني وفقير وكبير وصغير، ناس كتير اتصابت به وفي دول مختلفة ومناطق وطبقات اجتماعة مختلفة".

وقال حسن الرداد، "إن دفن جثة المتوفي بفيروس كورونا مش بينقل المرض ومفيش داعي للخوف"، وأضاف محمد هنيدي " لازم نعرف المعلومات من مصدها الصحيح المتمثلة في وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ومش اي إشاعة نرددها".

واختتمت الفنانة رجاء الجداوي، "كلنا لنا الحق في الصحة والحصول على الخدمات الصحية وكلنا لدينا فرصة للشفاء باتباع التعليمات الصحيحة".

كما وجه الفنانين تحية للفريق الطبي قائلين: "تحية لكل للفريق الطبي اللي بيساعد أهلنا من مصابي فيروس كورونا كل يوم، علشان نعدي من الأزمة دي على خير".