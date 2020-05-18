شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. وزير النقل يزور المنيا لتفقد محور سمالوط على النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يقوم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الاثنين، بجولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ محـور سمالـوط الحر على النيل، في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية التي تنفذها وزارة النقل في صعيد مصر. كما يتفقد وزير النقل العمل بالمرحلة الأولى لتطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي الجيزة / أسيوط. وأجرى وزير النقل 3 جولات للمشروعين آخرها في 11 أبريل الماضي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 12,229

تعافي 3,172

وفيات 630

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