شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلق على أسباب تأجيل امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم تأجيل امتحانات الثانوية العامة أسبوعين من 7 يونيو إلى 21 يونيو وحتى 21 يوليو، معقبا: «ده ترحيل بسيط في المواعيد لأسباب لوجستية بحتة، حيث فوجئنا بإجازة العيد لمدة أطول عن المعتاد».

أضاف «شوقي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشي ببرنامج «التاسعة» المعروض عبر القناة الأولى المصري، مساء الأحد، أن ترحيل الامتحانات جاء لاستكمال إجراءات التعقيم، وتوفير الكمامات المطلوبة والكواشف الحرارية، وتعقيم أوراق الامتحانات في المطابع.

ولفت الوزير إلى أن قرار ترحيل الامتحانات هو قرار دولة وليس قرار الوزارة للحفاظ على سلامة الطلاب، بعد اجتماع لجنة إدارة الأزمات.