شكرا لقرائتكم خبر عن كمامات وتباعد.. «تنفيذي البحيرة» يقف دقيقة حداد على أرواح الشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انعقد المجلس التنفيذي لمحافظة البحيرة برئاسة المحافظ اللواء هشام آمنة، الأحد، في قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، وحرص جميع الحضور على ارتداء الكمامات والجلوس متباعدين، بحيث يجلس مسؤول على أول «الدكة» والآخر في نهايتها والمسافة بين كل منهما أكثر من مترين، تنفيذا لإجراءات التباعد منعا لتفشي وباء كورونا.

«تنفيذى البحيرة» يقف دقيقة حداد على أرواح الشهداء

شارك في اجتماع المجلس التنفيذي، بحسب بيان، الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد، واللواء أشرف عبدالسلام، مساعد مدير الأمن، والعميد عادل كمال، مدير المرور، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي شركات المرافق العامة والمرور والحماية.

«تنفيذى البحيرة» يقف دقيقة حداد على أرواح الشهداء

وخلال الاجتماع وقف المسؤولون بالبحيرة دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء الذين لقوا وجه ربهم في رمضان خلال المواجهات الإرهابية الأخيرة في سيناء.