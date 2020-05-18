شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: مسافة مترين بين الطالب وزميله داخل لجان الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة لتوفير طبيب أو زائر صحى في كل لجنة سير في الجمهورية وسيارات إسعاف في كنترولات الثانوية العامة.

أضاف الوزير: «كما ستساعدنا وزارة الداخلية في تنظيم دخول الطلاب وخروجهم من اللجان، حيث سيقفوا في طوابير بناء على حواجز وارشادات لمنع التكدس، وممنوع تواجد أولياء الأمور»، مضيفًا: «نستهدف وصول الطلاب قبل الامتحانات بساعتين وأى حد يأتي الامتحانات بعد 9 هنعتبره غائب».

تابع «شوقي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشي ببرنامج «التاسعة» المعروض عبر القناة الأولى المصري، أن المسافة بين كل طالب وزميله ستمتد لمترين أو أكثر، مضيفًا: «بناء على كل ذلك طالبين الطلاب قبل الامتحانات بساعتين، وكل امتحان سيتضمن لجنة عزل للطلاب الذين يعانون ارتفاع درجات الحرارة».