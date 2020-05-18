شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يوجه بصرف مكافأة 2000 جنيه لجميع العاملين بالوزارة وشركاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف وزير الطيران المدنى، الطيار محمد منار، بصرف 2000 جنيه لجميع العاملين بوزارة الطيران وشركاتها التابعة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتوجه وزير الطيران فى رسالة له اليوم الأحد، بالشكر لجميع العاملين عل مجهوداتهم فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى ضرورة تضافر الجهود للعبور من تلك المرحلة التى تشهدها البلاد، والخسائر التى تعرض لها قطاع الطيران بسبب توقف حركة الطيران فى المطارات المصرية لتفشى فيروس كورونا المستجد.

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وتابع فى رسالة موجهة للعاملين، أنه تم أخذ الضوء الأخضر لاستئناف رحلات الطيران الداخلية ضمن إجراءات التعايش مع فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لابد من الاستعداد للمرحلة القادمة واتخاذ كافة التدابير والحفاظ على التعليمات الخاصة بالنظافة العامة واعتماد إجراءات صارمة حفاظ على المسافرين والعاملين والركب الطائر.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.