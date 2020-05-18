شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: من يريد تأجيل امتحان الثانوية للعام المقبل عليه مخاطبة الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التعليم والتعليم الفنى إن جميع الدول حاليا تعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا، مشيرا إلى أن عقد الامتحانات فى شهر يوليو مثله مثل شهر أغسطس، وأن الوزارة حريصة على عدم حرمان أى طالب مصرى أو طفل مصرى من التعليم أو عدم أداء الامتحان، مؤكدا أنه من يريد تأجيل الاختبار للعام المقبل من الممكن أن يخاطب الوزارة بذلك، وسيعقد له الامتحان فى العام المقبل.

وتابع شوقى، خلال مداخله هاتفية فى برنامج مساء dmc المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، قائلا إن الوزارة تنفق على امتحان الثانوية العامة نحو مليار و300 مليون جنيه لعدم تسرب الامتحان، مشيرا إلى أن الفرق بين الطالب وزميله داخل امتحان الثانوية العامة يصل إلى مترين.

وواصل شوقى أن إلزام طلاب الثانوية العامة بالوصول قبل موعد الامتحان بساعتين لتعقيمهم وفحصهم ولتسليمهم الكمامات، مشيرا إلى أن هناك لجانا معزولة خاصة بالطلاب المصابين بارتفاع فى درجات الحرارة، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع مصانع لتصنيع الكمامات لتوزيعها على الطلاب والإداريين ضمن الإجراءات الوقائية، مؤكدا أن الأسئلة ستكون فى مستوى الطالب المتوسط، والطالب لا يتم اختباره فى المناهج بعد قرار تعليق الدراسة.