شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد سليم: دعوة النواب للإفطار "صدفة" بسبب تأخر الجلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم إمبو بمحافظة أسوان إن دعوة الإفطار التى وجهها لبعض زملائه نواب الصعيد من محافظات الأقصر وأسوان وقنا، اليوم، جاءت بالصدفة بسبب تأخر انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، ورفعها فى وقت متأخر بعد الخامسة مساء، ولم تكن فيها تجمعات لمواطنين أو غيره وليست مائدة رحمن، ولا يوجد أى تحدٍ أو مخالفة لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية فى مواجهة وباء فيروس كورونا.

وتابع "سليم": "الإفطار لم يكن فى الشارع لكن كان فى مقر تابع لنا فى منطقة وسط البلد بالقاهرة، والعدد كان نحو 25 شخصاً في مكان يسع 500 فرد، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية".

وأضاف نائب كوم إمبو أنه يدرك خطورة الموقف الأوضاع التى تمر بها مصر والعالم بسبب تفشى فيروس كورونا، والأمر لم يكن مقصود منه أى مخالفة للإجراءات الاحترازية، متابعا: "كنا اعتدنا على إقامة مائدة رحمن كل عام فى شهر رمضان، لكن هذه السنة لم ننظم المائدة بسبب أزمة كورونا والتزاما بقرارات منع التجمعات".