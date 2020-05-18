شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب الابن عن منتقدى والده: أفضل التعامل مع الخنازير.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك نجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، متابعيه، بمقطع فيديو له أثناء تواجده فى الريف ووسط "الخنازير" التى يقوم بتربيتها، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام.

ووصف ترامب الابن، منتقدى والده الرئيس الأمريكى فى وسائل الإعلام مثل قنوات CNN وقناة NTC، بأنه يفضل التعامل مع الخنازير عن التعامل معهم، مضيفاً أنهم داعمين للمرشح الديمقراطى لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية على حساب والده".

وعلى جانب آخر أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن بلاده يمكنها قطع العلاقات بشكل كامل مع الصين، مشددا على أنه لا يريد التحدث مع الرئيس الصينى، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين.

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وأضاف، خلال تصريحات لفوكس نيوز، أنه كان بإمكان الصين وقف تفشى فيروس كورونا، موضحا أن المعلومات حول مختبر ووهان غير جيدة.





وفى سياق آخر، أكد الرئيس الأمريكى أن التحقيق فى علاقة روسيا بالانتخابات الأمريكية الأخيرة كان أكبر جريمة سياسية فى بلادنا.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا، حيث سجلت الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بسبب الفيروس التاجى.

ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تخطت الإصابات حاجز 4.7 مليون إصابة، وتم تسجيل أكثر من 315 ألف حالة شفاء، وتواصل الدول اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس.