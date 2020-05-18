شكرا لقرائتكم خبر عن اللهم ارفع الوباء.. أول صور من صلاة التراويح بالجامع الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجواء روحانية وإيمانية افتقدنها فى شهر رمضان هذا العام بسبب فيروس كورونا، رصدتها كاميرا الخليج 365 لأول مرة هذا العام داخل الجامع الأزهر الشريف خلال أداء صلاة العشاء والتراويح.

صلاة التراويح من الجامع الأزهر هذه الليلة الوترية من العشر الأواخر للشهر الكريم، كان تغشيها أجواء إيمانية حيث أدى المصلون المسموح لهم أداء الصلاة فى الجامع صلاة التراويح، متوجهين ومتضرعون إلى الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء والوباء عن العباد والبلاد وأن يعجل بزوال غمة فيروس كورونا.

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وأعلن الأزهر الشريف أنه سيتم بث صلاتي التراويح والتهجد، من الجامع الأزهر،حتى نهاية شهر رمضان المبارك، بحضور أئمة الجامع والعاملين به فقط، مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين به، حيث يتم نقل شعائر الصلاة مباشرة، عبر الصفحات الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، وتويتر، حرصا من الأزهر على بث الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم، خاصة خلال العشر الأواخر، وما في لياليها من الأجر العظيم والفضل العميم، عسى أن يتقبل الله دعائنا ويفرج عنا أجمعين هذه الأزمة التي يعاني منها العالم بأكمله.

وعبر الأزهر عن أمله أن تكون هذه الخطوة بادرة أمل وبشارة خير للجميع، داعيا المولى عز وجل أن يرفع الوباء عن البلاد وأن يشفي المصابين وأن يرزقنا جميعا الأمن والأمان والسكينة والاستقرار.