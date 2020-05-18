شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأمريكى: زيادة وفيات كورونا سببه أن الكثير من الأمريكيين غير أصحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار باللوم في العدد الكبير من حالات الوفاة بكوفيد19 فى الولايات المتحدة على عدد الأمريكيين الذين لديهم " مخاطر صحية كبرى" خلال مقابلة يوم الأحد.



وزير الصحة فى امريكا

في حديثه لبرنامج حالة الاتحاد فيCNN ، سُئل عازار عن سبب ارتفاع عدد الوفيات غير المتكافئة في الولايات المتحدة مقارنة ببقية العالم.

وقال إن السبب يكمن في أن الأمريكيين لديهم المزيد من الأمراض المصاحبة ما يضعهم في خطر أكبر للإصابة بمضاعفات حادة إذا أصيبوا بـكوفيد19.

قال عازار لـ"سى إن إن"، إن سكان الولايات المتحدة يعانون من "أمراض مصاحبة غير صحية كبيرة تجعل الكثير من الأفراد في مجتمعاتنا ، وخاصة الأمريكيين من أصل أفريقي، والأقليات، معرضين للخطر بشكل خاص هنا، بسبب الأمراض الأساسية الكبيرة، والتفاوتات الصحية، والأمراض المصاحبة للمرض".

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وأضاف الوزير عازار: "هذا إرث مؤسف في نظام الرعاية الصحية الذي نحتاج بالتأكيد إلى معالجته".

وردًا على سؤال لتوضيح ما إذا كان يلوم الرأي العام الأمريكي لإتباع أنماط حياة غير الصحية ، قال عازار: "لدينا عبء غير متناسب بشكل كبير من الأمراض المشتركة في الولايات المتحدة - السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري - هذه حقائق مثبتة.. تعرضنا لخطر أي نوع من عبء المرض ".

وقال لاحقًا: "لا يلوم المرء الفرد على حالته الصحية ، فهذا أمر سخيف."

أشاد الوزير عازار بالطريقة التي أبقت بها الاستجابة عبء المرض ضمن قدرة نظام الرعاية الصحية، حتى في النقاط الساخنة مثل نيويورك.