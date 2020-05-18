شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء: شركات الملابس حصلت على تصاريح إنتاج كمامات صالحة للاستخدام لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه جرى تأجيل عقوبات عدم ارتداء الكمامات من أجل توفيرها بأسعار فى متناول الجميع، موضحًا: "أجلنا قرار العقوبات من أجل توفير الكمامات بأسعار فى متناول الجميع.. وشركات الملابس المتوقفة حصلت على تصريح من وزارة الصحة للبدء فى إنتاج الكمامات القماش، وستباع بسعر فى متناول الجميع، والكمامة الواحدة بـ5 جنيهات أو أقل ويمكن استخدامها على مدارس شهر كامل".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: "الصيدليات وخدمة الديفلرى للصيدليات والمطاعم والمواد الغذائية مسموح لها العمل ولا ينطبق عليها الحظر".

Advertisements

وتابع "لن نلزم من يسير فى الشارع بارتداء كمامة، لكن ستكون إلزامية فى المواصلات العامة والمصالح العامة مع بدء قرارات الحكومة".

وذكر أن "هناك فترة لاكتشاف مصل ضد كوورنا، وهنعمل كما فعلت دول العالم للتعايش مع كورونا.. الحياة الطبيعية ستعود بشكل تدريجى لكنها ستكون مختلفة عما قبل كورونا، فمثلًا لو قاعة سينما لن تكون بالسعة القصوى وستكون إلزاميا بالكمامة، كما أن دخول المصالح الحكومية وركوب المواصلات العامة سيكون إلزاميا بالكمامة".

وأضاف "هناك نية للسماح بالعودة التدريجية للنوادى الرياضية فى النصف الثانى من يوليو، وإذا عادت الأندية سيفتح المجال ربما لعودة الدورى المصرى وفقًا للضوابط التى سيتم تحديدها، العودة ستمهد الطريق لعودة الدورى العام والأنشطة الرياضية، الاحتمال الأرجح إذا نسقت الصحة مع الرياضة ووافقت على عودة الدورى وأصبحت ملزمة على الأندية ووافقوا عليها، فمن ناحية الحكومة لا مشكلة فى عودة الدورى وفقًا للاشتراطات الصارمة".