شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى بيعاملونا كويس كده.. عائد من الخارج منبهر بمستوى فندق العزل بمرسى علم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، أظهرت الدولة المصرية احترافية شديدة فى التعامل مع العائدين من الخارج، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وعزلهم بشكل لائق فى فنادق كبرى، من أجل الحفاظ على سلامتهم، وسلامة الأشخاص المخالطين، ورغم ذلك خرجت بعض الشائعات أن الدولة المصرية تعامل العائدين من الخارج بشكل غير لائق، وأنهم معزولون فى الفنادق على نفقاتهم الخاصة، وأن الأماكن التى يقيمون فيها غير آدمية، وهو ما نفاه العشرات من العائدين من الخارج من خلال الصور والفيديوهات فى الحجر الصحى، وأيضا من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى.

أحد العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية، والمقيم حاليًا فى مرسى علم، ويدعى أحمد جاب الله نشر فيديو عبر حسابه على موقع التواصل".



حديقة الفندق

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غرفة الفندق



من داخل الغرفة

وظهر فى الفيديو، أنه يقيم فى فندق راقى، يصل إلى الـ 5 نجوم، بواجه تطل على الخضرة والمناظر الطبيعية، مع تجهيزات كاملة فى الفندق، وقال ساخرا، "العزل فى مرسى علم شيء سيء جدا، أنا بقدم استغاثة، لسيادة الرئيس وزيرة الصحة وزيرة الآثار، والقائمين على العمل كله، ماينفعش كده، ينفع نيجى من أمريكا على مرسى علم نلاقى الدنيا كده، كاتبين لينا نورت بلدك وأن لو ضاع شغلك فى أمريكا هندورلك على شغل، وكاتبين الأرقام الشخصية علشان لو احتجت حاجة فى أى وقت تكلمهم.. لا ماينفعش الكلام ده.. وبعدين .. يعنى ايه يقابلونا فى المطار ويعملونا التحليل اللى اصلا مش موجود فى أمريكا فى 15 دقيقة .. لا ديه حاجة ماتنفعش .. وبعدين ايه الفيو ده .. طيب احنا هنمشى ازاى يعنى م العزل ده .. استغاثة يا جماعة انقذوا المصريين فى مرسى علم .. يا سيادة الرئيس ويا اعلاميين ردوا علينا فى الكلام ده .. وبعدين لو سمحتوا كفاية أكل .. أنا أكتر حاجة خايف منها دلوقتى انى اتخن"