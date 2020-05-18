شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. برلمانى يتجاهل إجراءات كورونا ويقيم مائدة إفطار لزملائه وسط القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مخالفة لقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة، بمنع التجمعات، وقرارات وزارة الأوقاف بمنع إقامة موائد إفطار جماعية أقام النائب محمد سليم، عضو البرلمان عن دائرة كوم أمبو بأسوان، اليوم الأحد، مائدة إفطار لعدد من زملائه فى مجلس النواب ومواطنين زاد عددهم عن 100 فرد.

ونظم النائب حفل الإفطار أمام بناية تخصه فى ممر ميامى، بشارع طلعت حرب، وسط القاهرة بالمخالفة للإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ودون اتخاذ منظمى الإفطار والمشاركين فيه أى إجراءات احترازية فى تحدى واضح للدولة وجهودها لاحتواء انتشار الفيروس، ما فسره البعض باستغلاله حصانته البرلمانية كنائب بمجلس النواب.



Advertisements

وقوبل ما فعله النائب باستهجان كبير من بعض سكان منطقة وسط البلد، وأبناء دائرته، ووصفوا السلوك بأنه تجاهل لقرارات الدولة والإجراءات الاحترازية رغم كونه عضو بمجلس النواب.