شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل رحلتين استثنائيتين على متنهما مصريين عالقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة مساء اليوم الأحد رحلتين استثنائيتين قادمتين من كل من فرانكفورت ولندن على متنهما عدد من المصريين العالقين.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إن رحلة شركة إير كايرو رقم SM2112 قد وصلت إلى مطار القاهرة وعلى متنها 18 راكبا قادمين من فرانكفورت، كما استقبل المطار رحلة شركة مصر للطيران القادمة من لندن رقم MS778 وعلى متنها 20 راكبا.

ومن المقرر أن يتم فحص جميع الركاب القادمين على الرحلة من قبل الحجر الصحى فى المطار، وسيتم نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة لقضاء 14 يوم عزل، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من إعادة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.