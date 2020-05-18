شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم عن تأجيل امتحانات الثانوية والدبلومات: قرار دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم تأجيل امتحانات الثانوية العامة من 7 يونيو لـ21 يونيو وحتى 21 يوليو، وهذا قرار دولة وليس قرار الوزارة للحفاظ على سلامة الطلاب، بعد اجتماع لجنة إدارة الأزمات واتفاق الجميع على هذا القرار لاستكمال إجراءات التعقيم، وتوفير الكمامات المطلوبة والكواشف الحرارية، وتعقيم أوراق الامتحانات فى المطابع.

وأضاف شوقى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامى نشأت الديهى المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن هناك 653 ألف طالب بالثانوية العامة و777 ألف طالب دبلومات فنية ويشرف عليها نحو 500 ألف مدرس ومشرف ومصحح، موجودين بلجان تصل لـ150 ألف لجنة.

وتابع أنه يمكن للطالب الذى يقلق من دخول الامتحان أن يطلب التأجيل للعام المقبل ويتم التعامل معه على أنه أول عام بالنسبة له وأنها الفرصة الأولى لهم، مشددًا على أن الامتحان يغطى ما تم دراسته حتى شهر مارس فقط، معقبًا: "ما يهمنا في المقام الأول هو صحة الطلاب".

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وأكد الدكتور طارق شوقى أنه منذ عام 2017 وحتى الآن لم يحدث أي تسريب لامتحانات الثانوية العامة بفضل التأمين الجيد.

وأضاف "شوقى" أن بدء العام الدراسي القادم سيتم تأخيره عن المواعيد التقليدية لكون هناك دور ثاني للطلاب الموجودين في الحجر الصحي أو من يعاني من أي ظرف طارئ، إلى جانب فترة التنسيق للجامعات.

وتابع وزير التربية والتعليم أنه سيتم التنسيق مع الجامعات حول بدء العام الدراسي الجديد، معقبًا: "هما كمان متأخرين في امتحانات هذا العام، وسوف يؤثر ذلك على موعد بدء العام الدراسى الجديد".