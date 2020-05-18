شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: التطبيق الإلزامى لارتداء الكمامات عقب القرارات المنتظرة لرئيس الوزراء بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى بمجلس الوزراء إن التطبيق الإلزامى لارتداء الكمامة سيكون عقب القرارات المنتظرة لرئيس الوزراء بعد العيد، مضيفا أن هناك عودة تدريجية للنوادى تعلن فى يونيو المقبل.

وأضاف المتحدث الرسمى بمجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها القاهرة الآن المذاع على قناة الحدث العربية، أن حركة الطيران ستعود وسيتم إعلان جدول زمنى، مضيفا أن توفيق أوضاع مصانع وإنتاج كمامات "قماش" بسعر مناسب للمواطن، مؤكدا أن الحظر الشامل به خسائر مؤكدة ومكاسبه محتملة.

وتابع متحدث الوزراء أن وزارة الداخلية ستقوم بتنفيذ قرار حظر التجوال بكل حسم، وشواطئ القرى السياحية ستعامل معاملة الشواطئ العامة فى قرار الإغلاق، وقرار الحظر يتعلق بوسائل النقل العام القطارات والأتوبيسات والمترو، ولن يشمل الميكروباصات.

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وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أنه اعتبارا من يوم الأحد أول أيام العيد حتى يوم الجمعة 29 مايو الجارى، سيتم فرض حظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء حتى السادسة من صباح اليوم الثانى، مع غلق كل المولات والشواطئ والمناطق الترفيهية، وإيقاف كل وسائل المواصلات وأتوبيسات الرحلات.

ولفت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أنه سيتم اعتبارا من يوم السبت 30 مايو فتح كل المحال والمولات والخدمات وعودة الحياة لما كانت عليه في رمضان على أن يكون حظر التجول من الثامنة مساء ولمدة أسبوعين.

وقال رئيس مجلس الوزراء إنه سيتم اعتبارا من منتصف يونيو عودة تدريجية للأنشطة الرياضية ودراسة عودة الشعائر فى دور العبادة مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه فيما يتعلق بصلاة العيد، فإنه سيتم اقتصار إقامتها فى مسجد السيدة نفيسة وتقتصر الصلاة على العاملين بالمسجد، وسيتم بثها على شاشات التليفزيون، موضحا أنه فيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة والجامعات والدبلومات الفنية فإنه سيتم عقدها يوم 21 يونيو المقبل.