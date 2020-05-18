شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صحة البرلمان يحضر مائدة إفطار جماعى ويؤكد: اتخدنا الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشاركته فى الإفطار الذى أقامه النائب محمد سليم نائب دائرة كوم إمبو بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، كانت بناء على دعوة "سليم" له وبعض النواب من قنا وأسوان الأقصر، بسبب تأخر انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مؤكدا أنهم كانوا ملتزمين بالإجراءات الاحترازية والتباعد، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأضاف العمارى، لـ"الخليج 365"، أن الإفطار كان أمام منزل النائب محمد سليم بوسط القاهرة، ومن شاركوا فيه لا يتجاوز عددهم 30 شخصاً، منهم نواب وبعض الموظفين لدى النائب محمد سليم.

وتابع رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: "انتهينا من الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم متأخرا، فدعانا النائب محمد سليم للإفطار، وكنا ملتزمين بالإجراءات الاحترازية والتباعد".

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يذكر أنه فى مخالفة لقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة، بمنع التجمعات، وقرارات وزارة الأوقاف بمنع إقامة موائد إفطار جماعية أقام النائب محمد سليم، عضو البرلمان عن دائرة كوم أمبو بأسوان، اليوم الأحد، مائدة إفطار لعدد من زملائه فى مجلس النواب ومواطنين زاد عددهم عن 100 فرد.

ونظم النائب حفل الإفطار أمام بناية تخصه فى ممر ميامى، بشارع طلعت حرب، وسط القاهرة بالمخالفة للإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ودون اتخاذ منظمى الإفطار والمشاركين فيه أى إجراءات احترازية فى تحدى واضح للدولة وجهودها لاحتواء انتشار الفيروس، ما فسره البعض باستغلاله حصانته البرلمانية كنائب بمجلس النواب.