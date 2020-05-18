شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لرئيس الوزراء بميدان التحرير لمتابعة أعمال التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حاليا أعمال التطوير بميدان التحرير لمتابعة الأعمال التى تمت.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد تابع الموقف الطبى الحالى بكل المستشفيات التابعة لوزارتى الصحة والتعليم العالى، ومدى توافر مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية بها لتقديم أوجه الرعاية الكاملة للحالات المصابة بفيروس كورونا، مجدداً التأكيد على ضرورة التأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية المختلفة فى المستشفيات، ومتابعة المخزون بصورة دورية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن المواصفات المعتمدة للكمامات المستدامة سيتم تعميمها على المصانع المتخصصة، وذلك بالتنسيق مع وزيرة التجارة والصناعة، لبدء تصنيعها وفقاً لهذه المواصفات، بحيث تكون متوافرة ومتاحة لجميع المواطنين‪.