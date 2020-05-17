شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية تنعى الدكتور القس سعيد إبراهيم راعي كنيسة الإيمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمزيدٍ من مشاعر الحزنِ والأسى، تودع الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الدكتور القس سعيد إبراهيم، رئيس مجمع الإيمان، وراعي كنيسة الإيمان بميدان فيكتوريا، الذي انتقل اليوم الأحد.

ونعى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، الدكتور القس سعيد إبراهيم، الخادم الأمين الذي التزم بكلمة الله، وجسد في خدمته معاني التقوى والإيمان، الراعي المخلص والمعلم الذي شكل أجيالًا من قادة الكنيسة.

ولد القس سعيد إبراهيم في 20 أغسطس 1942، في مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، وتخرج من كلية اللاهوت عام 1962، حاصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة، والدكتوراه الفخرية من إحدى الجامعات الأمريكية، أسس أكثر من 60 كنيسة، كما أسس جبل الصلاة في وادي النطرون عام 2002، كما اسس كلية اللاهوت التابعة للمجمع عام 1999.