شكرا لقرائتكم خبر عن وسط أجواء روحانية.. «المصري اليوم» ترصد صلاة التراويح من الجامع الأزهر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتسابق المسلمون على مستوى العالم للفوز بإحياء ليلة القدر لما فيها من خير عميم وكثير مصداقا لقول الله عز وجل «إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدv ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هى حتى مطلع الفجر».

ووسط أجواء روحانية وإيمانية افتقدناها في شهر رمضان هذا العام بسبب انتشار وباء كورونا، رصدت «المصرى اليوم» لأول مرة هذا العام الأجواء الروحانية لإحياء إحدى الليالى الوترية من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وهى ليلة 25 رمضان من داخل الجامع الأزهر الشريف خلال أداء صلاتى العشاء والتراويح.

وحرص المصلون على الالتزام بالإجراءت الوقائية لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، بتحقيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

كان الأزهر الشريف أعلن أنه سيتم بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر حتى نهاية شهر حالمبارك، بحضور أئمة الجامع والعاملين به فقط، مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين به.

ويتم نقل شعائر الصلاة مباشرة عبر الصفحات الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، وتويتر»، حرصا من الأزهر على بث الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم، خاصة خلال العشر الأواخر، وما في لياليها من الأجر العظيم والفضل العميم، عسى أن يتقبل الله دعائنا ويفرج عنا أجمعين هذه الأزمة التي يعاني منها العالم بأكمله.

وعبر الأزهر عن أمله أن تكون هذه الخطوة بادرة أمل وبشارة خير للجميع، داعيا المولى عز وجل أن يرفع الوباء عن البلاد وأن يشفي المصابين وأن يرزقنا جميعا الأمن والأمان والسكينة والاستقرار.

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صلاة التراويح بالجامع الأزهر وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا

صلاة التراويح بالجامع الأزهر وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا

صلاة التراويح بالجامع الأزهر وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا

صلاة التراويح بالجامع الأزهر وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا

صلاة التراويح بالجامع الأزهر وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا

صلاة التراويح بالجامع الأزهر وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا

صلاة التراويح بالجامع الأزهر وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا

صلاة التراويح بالجامع الأزهر وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا

صلاة التراويح بالجامع الأزهر وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا

صلاة التراويح بالجامع الأزهر وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا

صلاة التراويح بالجامع الأزهر وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا

صلاة التراويح بالجامع الأزهر وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا

صلاة التراويح بالجامع الأزهر وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا

صلاة التراويح بالجامع الأزهر وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا

صلاة التراويح بالجامع الأزهر وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا