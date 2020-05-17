شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة منيا القمح يتصدى لمحاولة بناء مخالف قبل الإفطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدى رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالشرقية، مساء الأحد، لمحاولة بناء ومصادرة مواد البناء والخلاطة المستخدمة في أعمال البناء المخالف بقرية الجديدة التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح، في الساعات الأخيرة قبل الإفطار، واتُخذت الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، في بيان، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتغافل عن تنفيذ الإزالات الفورية لأي محاولة بناء عشوائي مخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع قوات الشرطة وتطبيق القانون على المخالفين.

وشدد المحافظ على استمرار اللجان الدورية لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي ومخالفات البناء العشوائي وتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية.