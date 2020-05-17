شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول محطة كهرباء متنقلة جهد 220 في مرسى علم وربطها بالشبكة القومية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد الدكتور محمد شاكر، وزيرالكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء وعدد من مسؤولي الشركة، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، افتتاح أول المحطات المتنقلة الفرعية، جهد 220 كيلو فولت، ومحول الكهرباء جهد 60 ميجا فولت أمبير في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، والتى تم ربطها بشبكة الكهرباء القومية.
وتوفر هذه الخطوة حلول طاقة قابلة للتطبيق إلى مناطق البحر الأحمر النائية، التي كانت تعتمد على وحدات الديزل للطاقة وتعاني من ضعف التيار الكهربائي، وأزمات الانقطاع المتكررة التي كانت تحدث خاصة مع زيادة الأحمال في فصل الصيف وفي الأعياد.
حضر افتتاح المحطة بمدينة مرسى علم من الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندس جمال عبدالناصر، العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية، ومهندس أسامة صبحي رئيس منطقة القناة، ومهندس إبراهيم شحاتة رئيس قطاع شبكات غرب، ومهندس عزت سلامة مدير عام شبكات البحر الأحمر، بالإضافة إلى حضورممثل من مكتب محافظ البحر الأحمر، وفرق من شركة «جيزة سيستمز» والشركة المصرية الألمانية لصناعة المنتجات الكهربائية (اجيماك).
يذكر أن شركة جيزة سيستمز، بالشراكة مع اكس دي- اجيماك، فازت بتنفيذ خمس محطات فرعية متنقلة جهد ٢٢٠ كيلو فولت من نوع عزل الغاز (GIS) من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء في العام الماضي.
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