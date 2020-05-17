شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدني: صرف 2000 جنيه لجميع العاملين بمناسبة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد منار عنبه، وزير الطيران المدنى، الأحد، صرف مكافأة مالية قدرها 2000 جنيه خالصة الضرائب لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني وهيئاته وشركاته، بمناسبة حلول عيد الفطر، وذلك بعد ساعات من إعلان الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، خفض رواتب القيادات العليا بالشركة 10٪، نظرًا للخسائر الكبيرة التي تعرضت لها الشركة بسبب جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال الوزير خلال رسالته للعاملين بالقطاع، الأحد: «يسعدني أن اتواصل معكم في ختام شهر رمضان، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، كن كل مكروه وسوء، وأن يمن علينا بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء، كما يسعدني أن أتقدم إليكم بأرق التهاني بمناسبة عيد الفطر»، مشيرًا إلى أنه «تسعى الوزارة جاهدة نحو تعزيز الدور الذي تقوم به الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لأداء واجبها الوطني نحو إجلاء المصريين العالقين بالخارج، وكذلك إتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة بالمطارات المصرية، وعلى متن طائرتها وكافة المباني والمنشآت للحفاظ على صحة وسلامة الركاب والعاملين بالقطاع».

وتابع: «ادعو جميع العاملين لضرورة الاستعداد إلى مرحلة التعايش واتجاه الدولة لفتح الأبواب امام السياحة لتقليص الخسائر التي تكبدها القطاع، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية المتبعة حاليًا، واعتماد الإجراءات الصارمة للحفاظ على صحة الركاب وتطبيق كافة الضوابط التي اوصت بها منظمات الطيران الدولية».