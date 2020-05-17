شكرا لقرائتكم خبر عن «الحكومة»: إجازة للموظفين من 22 حتى 29 مايو.. و«تكدس العيد هيحصل هيحصل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إنه سيجري، غدًا الإثنين، إصدار قرار بمنح موظفى الدولة 5 أيام إجازة خلاف الإجازات الرسمية، وذلك اعتبار من الجمعة 22 مايو حتى الجمعة 29 مايو، مضيفًا أن التكدس في العيد «هيحصل هيحصل».

وأكد في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه سيتم وقف حركة الأتوبيسات والمترو والقطارات بشكل كامل بدءًا من الأحد المقبل وحتى الجمعة 29 مايو.

وأعلنت وزارة النقل أن حركة مترو الأنفاق والسكة الحديد ستتوقف من الأحد 24 مايو حتى الجمعة 29 من الشهر ذاته.

وقالت مصادر مطلعة إن المترو سيعود للعمل ابتداءً من السبت 30 مايو، من الساعة السادسة صباحا وحتى الثامنة مساءً.

ويتحرك آخر قطار للمترو الساعة 7 مساءً من محطة المرج، والسابعة والنصف من محطة شبرا الخيمة أو المنيب.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أعلن، الأحد، حزمة من القرارات التي تم اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا خلال أسبوع عيد الفطر، بدءًا من الأحد 24 مايو حتى نهاية الشهر.

وجاءت أبرز القرارات التي تم الإعلان عنها منذ قليل في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء على النحو التالي:

- بدء حظر التجوال في تمام الخامسة مساءً حتى السادسة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

- غلق جميع المحلات التجارية والمطاعم والحدائق والمتنزهات والمولات بداية من يوم الأحد المقبل وحتى 29 مايو الجاري.

- إيقاف حركة جميع وسائل النقل الجماعي والتنقل بين المحافظات.

- إغلاق الشواطئ والمتنزهات والأماكن الترفيهية والمطاعم والحدائق العامة.

- عودة الحظر في الأسبوع الذي يلي العيد من الساعة الثامنة مساءً.

- حظر صلاة العيد في الساحات.

- إذاعة صلاة العيد من أحد المساجد في الدولة.

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- صلاة العيد ستكون قاصرة على العاملين بالمسجد، وستقام الشعائر حتى يراها المواطنين عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع.

- ارتداء الكمامات الخاصة بالوقاية خلال التواجد في أماكن عامة أو تكدسات للمواطنين بشكل إجباري وقرارات صارمة بعقوبات لغير الملتزمين.

- شرط دخول أي منشأة حكومية أو البنوك أو أي مكان مغلق، هو ارتداء الكمامة وسيطبق على وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة.

- تشجيع الحكومة لجميع المصانع على تصنيع الكمامة القماش نظرا لسهولة غسلها واستخدامها أكثر من مرة، ما يوفر على المواطنين، خاصة مع توجه الحكومة لفرض الكمامات بشكل إجباري.

- التوافق إن ما بعد إجازة العيد وعودة الحياة من بعد 30 /5 ستكون هناك إجراءات إحترازية للتعايش مع فيروس كورونا.

- هناك بعض الأنشطة التي سوف تعود بدءا من النصف الثاني من شهر يونيو المقبل، وفقًا لضوابط معينة.

- من ضمن تلك الأنشطة النشاط الرياضي وفتح الأندية سيشهد عودة تدريجية.

- الحكومة سوف تناقش إعادة فتح دور العبادة في النصف الثاني من شهر يونيو المقبل بعد أسابيع من الإغلاق.

- تقرر بدء امتحانات الثانوية العامة في الـ21 من يونيو المقبل بدلًا من 7 يونيو.