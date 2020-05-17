شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل امتحانات الثانوية الأزهرية إلى 21 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية إلى 21 يونيو بدلًا من 31 مايو، وذلك في ضوء ما صدر اليوم من قرارات عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال «عباس» في تصريحات صحفية، الأحد، إن الأزهر يجري التحضيرات اللازمة لإجراء الامتحانات مع اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بمجابهة وباء كورونا، والحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.