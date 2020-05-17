شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إزالة 144 ألفا و760 مخالفة على الترع من 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع نفذ (57) إزالة خلال الأسبوع الماضى للتعديلات المقامة على منافع الرى ليصل بذلك إجمالى الإدارات التى نفذها القطاع من عام 2015 حوالي 144 ألفا و760 مخالفة.

وشملت الحملات التى تم تنفيذها الأسبوع الماضي إزالة(16) إزالة بمحافظة دمياط و(16) إزالة بمحافظة البحيرةو(20) إزالة بمحافظة الجيزة و (5) إزالات بمحافظة الدقهلية، والتى تنوعت بين مبانى خرسانية ومبانى بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وزراعة الجسور وردم وقطع الجسور وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.

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وتؤكد الوزارة مضيها قدما في تنفيذ كل الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

وكان وزير الرى قد كلّف باتخاذ كل الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات على النيل في مهدها ويعرض تقرير شهري بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة والتاكيد علي استمرار ازالة التعديات علي كل منافع الري وتحويل المتعدين إلى النيابة.