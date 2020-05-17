شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فيلا تطل على النيل على مساحة 400 متر بأبو النمرس بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت أجهزة محافظة الجيزة فيلا تطل مباشرة على النيل بنطاق قرية طموه بمركز ومدينة أبو النمرس، بمساحة 400 متر وأسوارها بمساحة 200 متر تم بناؤها بالمخالفة على الأراضي الزراعية.

وقاد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، حملة إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية بنطاق قرية طموه بمركز ومدينة أبو النمرس حيث تمت إزالة فيلا تطل مباشرة على النيل بمساحة 400 متر وأسوارها بمساحة 200 متر تم بناؤها بالمخالفة على الأراضي الزراعية وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بمساعدة الأجهزة الأمنية بالمدينة.

ووجه نائب محافظ الجيزة بالمرور بصفة دورية ومستمرة لمنع وقوع أي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز والمدينة، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وعدم التهاون في حق الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية بالمحافظة .

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وتشهد محافظة الجيزة موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص او المخالفة لشروط الترخيص او التى تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن .

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قاد حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات علي أراضى أملاك الدولة والزراعية حيث تابع المحافظ إزالة عقار بشارع فاطمة رشدى متفرع من شارع الهرم بحي العمرانية إزالة 3 عقارات مخالفة بحى جنوب الجيزة وهم عقار رقم 41 شارع الفتوح ساقية مكى و عقار شارع طه عبد العزيز من ش ترسا وعقار رقم 1 حارة خيرى شارع المدبح المنيب .

كما قاد محافظ الجيزة إزالة كومباوند مخالف بأرض الليبي من كورنيش النيل بجوار الدائري نطاق حي الوراق وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط .