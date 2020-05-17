شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مقهى ومحال مخالفة لقرار الحظر بمحافظة الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت أجهزة محافظة الجيزة مقهى كائن بشارع عبد اللطيف المتفرع من مستشفى الصدر بالعمرانية لمزاولة النشاط بالمخالفة لقرارات الحظر، كما تمت مصادرة محتوياته وتحرير محضر بالمخالفة وذلك تحت إشراف محمد نور الدين رئيس حي العمرانية، ومتابعة اللواء تامر

أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وبناء علي تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما تم ضبط وتشميع ثلاث محلات بالواحات البحرية يعمل أثناء فترة الحظر، حيث تم تشميع ثلاثة محال تجارية بمدينة الباويطي لمخالفتهم قرار الغلق وممارسة النشاط أثناء فترة الحظر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بمتابعة الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات.

وفى السياق واصلت محافظة الجيزة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تفشى فيروس كورونا وذلك من خلال إطلاق حملات تعقيم على مستوى الأحياء والمراكز حفاظا على سلامة المواطنين، شملت المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك والمساجد والكنائس وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا.

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واتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات لتوفير بيئة عمل صحية أمنه للموظفين بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة .

كما قرر محافظ الجيزة إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.