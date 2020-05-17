شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: انضمام معهد البحوث الفلكية لمواقع التراث العالمية باليونسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اجتماعًا اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، ود. وليد الزوواى أمين عام مجلس المراكز والمعاهد البحثية وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

في بداية الاجتماع، قدم الدكتور جاد القاضي التهنئة لسيادة الوزير ولأعضاء المجلس بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك متمنيًا السلامة والصحة للشعب المصري.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الدور الذي تقوم به المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وما يمكن أن تقدمه تلك المراكز من خدمات للمجتمع المصري من خلال العمل على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات يستفيد منها المجتمع، مؤكدًا على اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمي بشكل ملحوظ.

ومن جانبه، استعرض الدكتور جاد القاضي تقريرًا حول الأنشطة والفعاليات التي قام بها المعهد خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2020، مشيرًا إلى إعادة تشكيل اللجان العلمية بالمعهد، وكذلك انضمام المعهد لمواقع التراث العالمية التابعة لهيئة اليونسكو.

كما استعرض الدكتور القاضي نبذه عن "Year Book" وهو كتاب سنوي يصدره المعهد يتضمن النشر العلمي، والمؤلفات العلمية ، والدراسات، والمهمات العلمية، والإشراف على الرسائل العلمية التي قام بها الباحثين في المعهد خلال عام، وقد تم رفعها على موقع المعهد لتعظيم الاستفادة من المنشورات العلمية.

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وأحيط المجلس علمًا بتسجيل المعهد كأحد دور النشر المصرية ومشاركته في معرض القاهرة الدولى للكتاب، كنوع من نشر الثقافة العلمية وتبسيط العلوم.

وناقش المجلس اللائحة التنفيذية المقترحة للمجلس، حيث وجه الدكتور خالد عبدالغفار بالتوسع في بعض القواعد وتطويرها بما يتلائم مع التغيرات الحديثة، وبما يعمل على حسن سير العمل، ويحسن وينظم أداء منظومة العمل داخل المعهد، بما ينعكس على تطوير عملية البحث العلمي، مشيرًا إلى أن العالم يمر بمرحلة هامة لتسليط الضوء على الباحثين.

وأشار الوزير إلى ضرورة الاستفادة من تجارب المعهد البحثية في هذا الشأن، وأن تكون القرارات التي يتم اتخاذها تخدم الصالح العام والبحث العلمي.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة التدريس تتعلق بالترقيات، والتعيينات، واللجان العلمية.