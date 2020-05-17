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وزير الرى يبحث استعدادات موسم الصيف مع قيادات الوزارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى والمهندس محمد عبد العاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء وذلك لبحث آليات الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات "الصيف" والاطمئنان على جاهزية محطات الطلمبات لتوفير كمية المياه المطلوبة واستعراض موقف إزالة التعديات.

وقال المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، إن مهندسي القطاع يبذلون جهدًا كبيرًا خلال موسم أقصى الاحتياجات الحالي  الذى يبدأ من أول مايو ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر وأن شهري مايو ويونيو يشهدان طلبًا شديدًا على مياه الرى بسبب زراعات الأرز ومتابعاتهم لتوزيع المياه على كل الترع  في جميع المحافظات والتي يصل أطوالها إلى أكثر من 33 ألف كيلو متر.

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وأكد خالد أن حالة الطوارئ القصوي مستمرة بين مهندسي القطاع وذلك مع بدء موسم أقصي الاحتياجات المائيه ولحين الانتهاء من الموسم، لمواجهة الإقبال المتزايد من قبل المزراعين لزراعة شتلات الأرز وذلك بالتنسيق مع مديري العموم بالوجهين القبلي والبحري لمناقشة ومواجهة كل التحديات التي تواجه المسئولين من أجل توفير المقننات المائية اللازمة للزراعات الصيفية والوفاء باحتياجات الزراعات المختلفة وضمان وصول التصرفات المائية لكل الزمامات بالنهايات والقضاء على أية مشاكل في هذا الصدد فضلاً عن مواجهة مخالفات زراعات اﻷرز والقضاء عليها في مهدها.

 

 

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