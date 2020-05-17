أخبار مصر | وكيل "محلية النواب" يناشد المواطنين الالتزام بتعليمات الحكومة خلال أيام عيد الفطر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل "محلية النواب" يناشد المواطنين الالتزام بتعليمات الحكومة خلال أيام عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمحلس النواب، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، بشأن الحظر خلال أيام العيد وعودة الحياة لطبيعتها ما بعد إجازة العيد، جميعها قرارات صائبة ونؤيدها، مشيرًا إلى أنه جرت العادات والتقاليد خلال أيام العيد بالتجمعات سواء في المنازل أو الحدائق أو ملاهي لعب الأطفال.

وأكد في تصريح خاص إلى "بوابة الخليج 365"، أن أوقات الأعياد أكثر عُرضة لنقل الإصابة بصورة كبيرة بين المواطنين، في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة لتقليل أعداد الإصابات وعودة الحياة لطبيعتها، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك ملائمة بين الحظر والاجراءات الاحترازية وعودة حركة العمل بالتوازي مع الإجراءات الاحترازية والتزام المواطنين بها.

وتابع وكيل محلية النواب "الدولة مشكورة لدعمها العمالة المؤقتة ومساهمة المجتمع المدني ورجال الأعمال والقوات المسلحة لكن لا نستطيع الاستمرار على هذا الوضع مالم يكن هناك تسيير لعجلة الانتاج لتغطية هذه النفقات مع تشديد الإجراءات الاحترازية وفرض عقوبات صارمة لعدم الالتزام.

وناشد عضو مجلس النواب، الشعب المصري بالالتزام والوعي خلال الأيام المقبلة لمحاصرة انتشار الفيروس، مؤكدًا أنه إذا انتشر الوباء بصورة كبيرة لا نستطيع مقاومته.

واستطرد، أن الدولة قامت بصرف منحة لمدة 3 شهور للعمالة المؤقتة مع مساهمة رجال الأعمال والجيش وصندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني ولكنها لا تستطيع المساهمة طوال الوقت

وأكد عضو مجلس النواب أن الدولة لا تستطيع الاستمرار ما لم تتماشى عجلة الإنتاج واتخاذ الإجراءات الاحترازية في نفس الوقت حتى نستطيع التعايش مع هذا الفيروس المحتمل استمراره حتي نهاية العام لحين التوصل الى لقاح للقضاء عليه.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، حزمة من القرارات التي تم اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا خلال أسبوع عيد الفطر، بدءًا من الأحد 24 مايو حتى نهاية الشهر.

وجاءت أبرز القرارات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء على النحو التالي:

- بدء حظر التجوال في تمام الخامسة مساءً حتى السادسة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

- غلق جميع المحلات التجارية والمطاعم والحدائق والمتنزهات والمولات بداية من يوم الأحد المقبل وحتى 29 مايو الجاري.

- إيقاف حركة جميع وسائل النقل الجماعي والتنقل بين المحافظات.

- إغلاق الشواطئ والمتنزهات والأماكن الترفيهية والمطاعم والحدائق العامة.

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- عودة الحظر في الأسبوع الذي يلي العيد من الساعة الثامنة مساءً.

- حظر صلاة العيد في الساحات.

- إذاعة صلاة العيد من أحد المساجد في الدولة.

- صلاة العيد ستكون قاصرة على العاملين بالمسجد، وستقام الشعائر حتى يراها المواطنين عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع.

- ارتداء الكمامات الخاصة بالوقاية خلال التواجد في أماكن عامة أو تكدسات للمواطنين بشكل إجباري وقرارات صارمة بعقوبات لغير الملتزمين.

- شرط دخول أي منشأة حكومية أو البنوك أو أي مكان مغلق، هو ارتداء الكمامة وسيطبق على وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة.

- تشجيع الحكومة لجميع المصانع على تصنيع الكمامة القماش نظرا لسهولة غسلها واستخدامها أكثر من مرة، ما يوفر على المواطنين، خاصة مع توجه الحكومة لفرض الكمامات بشكل إجباري.

- التوافق إن ما بعد إجازة العيد وعودة الحياة من بعد 30 5 ستكون هناك إجراءات احترازية للتعايش مع فيروس كورونا.

- هناك بعض الأنشطة التي سوف تعود بدءا من النصف الثاني من شهر يونيو المقبل، وفقًا لضوابط معينة.

- من ضمن تلك الأنشطة النشاط الرياضي وفتح الأندية سيشهد عودة تدريجية.

- الحكومة سوف تناقش إعادة فتح دور العبادة في النصف الثاني من شهر يونيو المقبل بعد أسابيع من الإغلاق.

- تقرر بدء امتحانات الثانوية العامة في الـ21 من يونيو المقبل بدلًا من 7 يونيو.