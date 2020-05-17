أخبار مصر | مقترح برلماني بشأن منح إجازة مدفوعة الأجر لأحد الزوجين العاملين بالأطقم الطبية لمجابهة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مقترح برلماني بشأن منح إجازة مدفوعة الأجر لأحد الزوجين العاملين بالأطقم الطبية لمجابهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن منح إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لأحد الزوجين العاملين ضمن الأطقم الطبية المجابهة للوباء ولديهم أطفال دون 12 عاما.

وقالت شاكر في مقترحها، اليوم الأحد، إنه شهدت الفترة الماضية قفزة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بين الأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات، بشكل يدعو للقلق على كفاية أعداد الأطقم الطبية من ناحية، ومن ناحية أخرى يسبب ذلك العديد من الأزمات للأسر خاصة التي يكون فيها الزوج والزوجة من الأطقم الطبية.

وأشارت عضو صحة النواب، إلى أن إجمالي الإصابات بين الأطباء كسر حاجز الـ230 إصابة، و11 وفيات، وهناك المئات من الإصابات بين الأطقم الطبية بشكل عام والعاملين بالمستشفيات، بما يسترعي بجانب اتخاذ إجراءات لحماية الأطقم الطبية وتوفير الرعاية المطلوبة للمصابين منهم، أن يتم استحداث إجراءات لحماية الأسر التي يكون فيها الزوج والزوجة من الأطقم الطبية.

ونوهت من هذه الإجراءات المقترحة، أنه اذا كان هناك زوجين يعملان ضمن الاطقم الطبية المنوط به مواجهة الفيروس والكشف على مرضاه ومصابيه، ولديهم أطفال اقل من 12 سنة، أن يتم منح أحدهم إجازة استثنائية لرعاية الأطفال، بحيث تكون مدفوعة الأجر.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا الأمر يحمي مئات الأسر من ناحية، وأيضا يعمل على طمأنة قلوب الأطقم الطبية على أطفالهم، منوهة: لا بد من بحث إجراءات سريعة لتطبيقه بمنح الإجازة الاستثنائية لأحدهما، وأن تكون مدفوعة الأجر تقديرا لمجهود الأطقم الطبية في هذه الفترة وتأكيد اعتراف الدولة بفضلهم والوقوف بجانبهم.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 222 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3172 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3742 حالة، من ضمنهم الـ 3172 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 12229 حالة من ضمنهم 3172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و630 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.